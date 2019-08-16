Узбекская рекордсменка АрМИ: мечтаю о результате, чтобы сказали: "Вау!"

Призер V Армейских международных игр в "Военно-медицинской эстафете", обладатель рекорда при прохождении полосы препятствий Лилия Манасыпова рассказала Sputnik, что было самым сложным на соревнованиях.

На полигоне "Фориш" завершились соревнования в рамках АрМИ-2019 среди военных медиков. Узбекистан завоевал первое общекомандное место, вторыми стали военные из Казахстана, а бронза досталась россиянам.

Серебряный призер в дисциплине "Индивидуальное мастерство" среди женских команд, а также рекордсменка этапа "Полоса препятствий" Лилия Манасыпова рассказала, за счет чего смогла добиться такого результата.

"Я впервые участвую в АрМИ, это очень полезный опыт. Ты вроде и спортсмен, но при этом остаешься военным. Что касается моего достижения, то я поставила перед собой цель и готовилась к конкурсу основательно. Ничего сложного в этом нет, если ты обладаешь нужными навыками и тренируешься. Самое сложное в таких состязаниях - командная работа. Если ты не можешь работать в коллективе, если нет взаимопонимания, то рассчитывать на призовые места бесполезно", — заявила представительница Узбекистана.

Лилия Манасыпова планирует и в следующем году принять участие в Армейских играх и постарается побить свой же рекорд.

"Хочется установить новый рекорд, показать такой результат, чтобы все сказали: Вау!", — заключила она.

Подробный комментарий призера АрМИ в "Военно-медицинской эстафете" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.