Узбекская рекордсменка АрМИ: мечтаю о результате, чтобы сказали: "Вау!"

Серебряный призер в дисциплине "Индивидуальное мастерство" среди женских команд, а также рекордсменка этапа "Полоса препятствий" Лилия Манасыпова рассказала, за счет чего смогла добиться такого результата.
"Я впервые участвую в АрМИ, это очень полезный опыт. Ты вроде и спортсмен, но при этом остаешься военным. Что касается моего достижения, то я поставила перед собой цель и готовилась к конкурсу основательно. Ничего сложного в этом нет, если ты обладаешь нужными навыками и тренируешься. Самое сложное в таких состязаниях - командная работа. Если ты не можешь работать в коллективе, если нет взаимопонимания, то рассчитывать на призовые места бесполезно", — заявила представительница Узбекистана.
"Хочется установить новый рекорд, показать такой результат, чтобы все сказали: Вау!", — заключила она.
Подробный комментарий призера АрМИ в "Военно-медицинской эстафете" слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.