Эксперт рассказал, зачем Трампу понадобилась Гренландия

Руководитель Московского политологического клуба, публицист и политолог Евгений Бень рассказал, зачем США хочет купить Гренландию и к чему это может привести.

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.

Не исключено, что это вполне реальные планы, считает эксперт. Даже при том, что Гренландия не совсем благоприятна для жизни и температура там не превышает десяти градусов тепла, местоположение данного острова может иметь военно-стратегическое значение.

"Это попытка проникнуть на наше полушарие и в том числе "приблизиться" к России", - сказал эксперт в эфире Радио Sputnik.

Расположение военных баз там теоретически возможно, и их местоположение может изменить конфигурацию соотношения сил в мире и усугубит и так сложную ситуацию, связанную с развитием вооружений.

В случае покупки Гренландии и присутствия США может пострадать не только экология в регионе, но и коренное население острова, заключил Евгений Бень.