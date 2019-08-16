Хоким Джизакской области об АрМИ: люди с оружием встречаются как товарищи

Глава региона Эргаш Салиев, в котором проходил этап V Армейских международных игр "Военно-медицинская эстафета", рассказал о главной отличительной особенности и ценности этих соревнований.

Узбекистан впервые принял на своей территории соревнования Армейских международных игр. "Военно-медицинская эстафета" проходила на полигоне "Фориш" в Джизаской области. Хоким региона подчеркнул, что эти соревнования стали грандиозным событием в жизни страны и продолжают вносить свой вклад в укрепление международных отношений.

"Отрадно, что люди с оружием встречаются на АрМИ как товарищи, а грозные боевые машины выступают в качестве спортивного оборудования для состязаний. Армейские игры по накалу страстей не уступают крупнейшим международным турнирам, но в отличие от них тут не работает принцип "главное - участие". Для военных любая задача должна быть выполнена: вышел на старт — побеждай! Очень полезно было учиться друг у друга, наблюдать за работой команд и их взаимодействием", — подчеркнул Эргаш Салиев.

Он поблагодарил всех участников соревнований за яркие выступление и атмосферу спортивного праздника.

На полигоне "Фориш" наградили призеров конкурса военных медиков "АрМИ-2019" =>>

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