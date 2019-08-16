Громов: спрос на российскую нефть - приятный побочный эффект от санкций США

Директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов РФ Алексей Громов рассказал, как американские санкции против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к увеличению спроса на российскую марку сырой нефти.

"Мы получили приятный побочный эффект в связи с тем, что США выбрали жесткую санкционную политику в отношении Ирана и Венесуэлы. Российская нефть по своим физическим и физико-химическим характеристикам близка по качеству к нефти, которая поступает из этих стран на внешние рынки. Получилось, что возник дополнительный спрос на нефть РФ в силу того, что иранская и венесуэльская нефть ушли с рынка", - объяснил эксперт в эфире радио Sputnik.

По данным агентства Bloomberg, с ноября 2018 по июль 2019-го российские нефтяные компании получили дополнительный доход в размере не менее 905 миллионов долларов.