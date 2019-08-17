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"Библиотека". Бывшие узники рассказали об ужасах тайной тюрьмы СБУ

Радио
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Тема:
Подкасты РИА (144)
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Истязание детей на глазах у родителей, пытка водой, ночь в яме с трупами — это не фильм ужасов, а реальные издевательства, которым подвергают людей в тайных тюрьмах на Украине. Забрать туда могут за любое подозрение в симпатиях к "сепарам". Бывшие узники секретных тюрем рассказали, где были и что видели, пока числились пропавшими.

Впервые публичный разговор о секретных тюрьмах на Украине начала ООН в 2016-м с разгромного доклада, как в стране соблюдаются права человека. Прошло три года, однако до сих пор об этих тюрьмах мало что известно. Крупицы информации можно получить от людей, прошедших ад секретных тюрем, либо от тех, кто какое-то время обеспечивал их работу.

Бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал журналистам о тайной тюрьме в аэропорту Мариуполя и показал фотографии заложников и помещений.

Длинный белый коридор, люди в военной форме и черных масках, пластиковые двери. Этот коридор узнали бывшие узники тюрьмы. Они рассказали, куда ведут пластиковые двери, о допросах, о яме в земле, посыпанной известью, и о печально известных холодильниках.

РИА Новости собрало рассказы освобожденных пленников Мариупольской тюрьмы, документы, доказывающие существование этого места, а также свидетельства бывших сотрудников силовых структур Украины.

Слушайте подкасты РИА Новости. 

Тема:
Подкасты РИА (144)
Теги:
Аудио, радио



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