Петр Бирюков о "Моем районе" и механизмах работы города

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказывает о том, как принимаются решения об очередных улучшениях в городе, как удается экономить электричество при таком обилии подсветки зданий и без коллапсов снабжать газом и теплом многомиллионное население мегаполиса.
Объясняет, можно ли в перспективе избежать отключения горячей воды, почему автомобили в Москве перестали сильно пачкаться и зачем поливальные машины работают в дождь. А также рассказывает о том, почему не получается содержать в таком порядке другие города и что за прогулки в 12 километров он совершает после девяти часов вечера.