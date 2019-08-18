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Горелки и жмурки: кто горит и кто жмурится в детских играх?

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Тема:
Подкасты РИА (149)
18 0 0

Названия детских игр скрывают не просто их правила.

Горелки, пятнашки, салочки, жмурки. За ними стоят утраченные значения слов, народные верования и традиции, причем порой, не самые детские, а иногда даже жуткие. Какие? Разбираемся в новом эпизоде подкаста.

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Тема:
Подкасты РИА (149)



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