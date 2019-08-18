Горелки и жмурки: кто горит и кто жмурится в детских играх?

Горелки, пятнашки, салочки, жмурки. За ними стоят утраченные значения слов, народные верования и традиции, причем порой, не самые детские, а иногда даже жуткие. Какие? Разбираемся в новом эпизоде подкаста.
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Названия детских игр скрывают не просто их правила.
Горелки, пятнашки, салочки, жмурки. За ними стоят утраченные значения слов, народные верования и традиции, причем порой, не самые детские, а иногда даже жуткие. Какие? Разбираемся в новом эпизоде подкаста.
Слушайте подкасты РИА Новости.
Взрывное устройство привел в действие смертник. По словам очевидцев, в это время в помещении находились десятки человек.
На совещании собравшиеся оценили деятельность республиканской комиссии, созданной в целях поддержки экспортёров во всех регионах страны.
Оповещены местные исполнительные органы, отдел по ЧС, департамент полиции, прокуратура и другие организации. Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.