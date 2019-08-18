Почему сорвалась трансляция матча "Порто" – "Краснодар" на Матч ТВ? И почему канал не попытался устроить шоу на таком громком "хайпе"? Почему Неймара не хотят видеть в нынешнем клубе, не очень ждут в старом, зато зовут в третий, который еще круче? И что, в конце концов, это за история – триллер, мыльная опера или водевиль?
Неймар, ПСЖ, Барса и Реал и трансляция "Порто" – "Краснодар" на "Матч ТВ"
/
Большой спорт – это не только борьба за очки, голы, секунды. Это бизнес, интриги, а местами даже политика. В подкасте "Бей. Беги!" разбираем новости, обсуждаем спорные решения, анализируем мотивы и радуемся победам вместе с экспертами Александром Калмыковым, Денисом Косиновым и Василием Коновым.