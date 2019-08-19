ГАИ Беларуси: водителям-иностранцам не удастся избежать штрафов

Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун рассказал о новой системе, которая позволит оперативно взимать штрафы в том числе и с иностранных водителей.

В течение ближайшего года в Беларуси появится единая информационная база камер фотофиксации правонарушений. Сейчас проверкой нарушений, которые допускают на белорусских дорогах иностранные водители, занимаются сотрудники специальных передвижных пунктов. И технические средства пока не позволяют выполнять эту работу любому инспектору ГАИ, рассказал радио Sputnik Беларусь Вадим Гаркун.

Но проблема уже решается. И перспектива не такая далекая, как может показаться на первый взгляд. Новые технические возможности позволят охватить "практически весь массив водителей", которые нарушают ПДД на территории Беларуси.

"На перспективу скажу, что на сегодняшний день планируется модернизация нашей автоматизированной системы АИС ГАИ-Центр, которая позволит каждому инспектору ДПС через планшет иметь доступ к этой базе. И при общении с обладателями иностранных автомобильных номеров он (инспектор ― прим. ред.) будет видеть всю историю, что касается камер фотофиксации правонарушений. Это перспектива ближайшего года", ― рассказал Sputnik Гаркун.