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ГАИ Беларуси: водителям-иностранцам не удастся избежать штрафов

Sputnik / Виктор Толочко
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Начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Вадим Гаркун рассказал о новой системе, которая позволит оперативно взимать штрафы в том числе и с иностранных водителей.

В течение ближайшего года в Беларуси появится единая информационная база камер фотофиксации правонарушений. Сейчас проверкой нарушений, которые допускают на белорусских дорогах иностранные водители, занимаются сотрудники специальных передвижных пунктов. И технические средства пока не позволяют выполнять эту работу любому инспектору ГАИ, рассказал радио Sputnik Беларусь Вадим Гаркун.

Но проблема уже решается. И перспектива не такая далекая, как может показаться на первый взгляд. Новые технические возможности позволят охватить "практически весь массив водителей", которые нарушают ПДД на территории Беларуси.

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"На перспективу скажу, что на сегодняшний день планируется модернизация нашей автоматизированной системы АИС ГАИ-Центр, которая позволит каждому инспектору ДПС через планшет иметь доступ к этой базе. И при общении с обладателями иностранных автомобильных номеров он (инспектор ― прим. ред.) будет видеть всю историю, что касается камер фотофиксации правонарушений. Это перспектива ближайшего года", ― рассказал Sputnik Гаркун.




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