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Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов
Sputnik

Геополитик: Польша отрабатывает свой номер на побегушках у Запада

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Глава МИД Польши Яцек Чапутович призвал направить в его страну больше американских военных, которые "внушат России страх".

"Россия дважды подумает, прежде чем прибегнуть к военным средствам, если увидит присутствие международных войск в Польше, тем более американских", - цитирует Чапутовича Polsat.

Американский флаг. Вашингтон
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Эксперт по геополитике, член-корреспондент Российской академии естественных наук Константин Соколов заявил в эфире радио Sputnik, что, на самом деле, Польша не ждет никакого вторжения от России.

"Ни одна разумная геополитическая идея не объясняет, зачем нужно РФ вторгаться в Европу. Вот зачем Европа рвется в Россию – это известно с начала XX века. Россия – центр, обеспеченный всеми видами ресурсов", - сказал эксперт.

По мнению Соколова, поляки делают подобные заявления для того, чтобы "обосновать свою полезность для Запада".

"За это они (поляки - прим. ред.) получают различные дивиденды: в экономическом, политическом смысле и, как говорится, борзыми щенками. Данное заявление не свидетельствует о какой-то озабоченности поляков или напряженности. Это обрабатывание своего номера на побегушках у Запада", - подчеркивает геополитик.

Подробности слушайте в нашем подкасте.

Теги:
США, Россия, Польша, Европа



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