Ликвидатор аварии в Чернобыле: данные разведки США о погибших неверны

Президент "Союза "Чернобыль" России", участник ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС Вячеслав Гришин заявил, что в документе американцев не упомянут период после взрыва.

Национальный архив безопасности США опубликовал часть засекреченного отчета разведки об аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

"Я в этой публикации не вижу период после произошедшего взрыва Чернобыльского энергоблока, потому что, очевидно, кроме тех людей, которых эвакуировали на лечение в Шестую клиническую больницу города Москвы, было несколько человек из числа работников станций, которых отвезли в Киев. Они вошли в число погибших", - сообщил Гришин в эфире радио Sputnik.

Он подчеркнул, что еще в 1989 году в рамках Верховного Совета СССР была создана Комиссия по расследованию причин аварии и халатных действий отдельных руководителей министерств и ведомств.

"Наши эксперты участвовали в работе этой комиссии и не было сомнений в количественной характеристике погибших в первые дни после аварии. Что касается другого периода, 5-6 лет после 26 апреля, то, безусловно, в субъектах РФ были смерти, которые поначалу не связали с работами по ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы", - говорит эксперт.

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