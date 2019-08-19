Алисенов: новый Таможенный кодекс – шаг Узбекистана на пути к ЕАЭС

"Принятие нового Таможенного кодекса это, скорее всего, некий промежуточный этап к сближению таможенных процедур с теми, определенные Таможенным кодексом стран ЕАЭС, который вступил в силу с 1 января 2018 года", - сообщил в эфире радио Sputnik Узбекистан кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и финансов факультета экономических и социальных наук (ФЭСН) РАНХиГС Алисен Алисенов.

По его словам, Узбекистан намерен в дальнейшем войти в состав ЕАЭС и совершает еще одну попытку сблизить таможенные процедуры и правила.

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"Новый Таможенный кодекс, на мой взгляд, призван существенным образом упростить процедуру таможенного оборота, улучшить таможенное администрирование, использовать позитивные современные подходы, которые должны позитивно отразиться на развитии бизнеса и стимулировать товарооборот между странами, с которыми Узбекистан поддерживает тесные экономические связи", - подчеркнул эксперт.

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