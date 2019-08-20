17:43 20 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB138.47
  • EUR10092.14
  • USD9061.00
Поиск
Нефидов Павел, генеральный директор Финансово-банковского совета СНГ
Sputnik

Что будет с сумом при новом курсе валют в Узбекистане — прогноз эксперта

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (83)
59 0 0

Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов прокомментировал проводимые Центробанком Узбекистана реформы в валютном регулировании и предположил, что дальше будет с курсом узбекского сума.

Центробанк Узбекистана с 20 августа разрешил покупку и продажу иностранной валюты в обменниках по рыночному курсу и не будет теперь регулировать эти значения. При этом узбекский сум значительно просел и к доллару и к евро, прибавив более 300 единиц к каждой из валют.

Впрочем, российский эксперт Павел Нефидов уверен, что внедрение рыночных механизмов при валютных операциях решит сразу несколько проблем.

"Правительство Узбекистана продолжает курс на либерализацию экономики и финансового сектора. Свободный курс позволит решить и вопрос с нелегальными менялами, и поддержит здоровую конкуренцию на этом рынке. При этом я не ожидаю каких-то существенных шоков для узбекской валюты, так как экономика страны развивается сейчас довольно стабильно", — полагает эксперт.

Профессор Юрий Юденков
© Facebook
Что продавать и что покупать — совет эксперта по курсу валют в Узбекистане
По его словам, населению не стоит сейчас беспокоится о покупке какой-то из иностранных валют, так как местные банки смогут предложить клиентам вполне выгодные и стабильные предложения в сумах и обеспечить стабильное развитие экономики республики.

Комментарий эксперта слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.

Тема:
Либерализация валютного курса в Узбекистане (83)
Теги:
валютные операции, валютная реформа, валютный резерв, валютчики, валюта, евро, доллары, обмен валюты, курс валюты, сум



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Загар и воздушные поцелуи: показ купальников в Лос-Анджелесе
Афганистан: крупный теракт на свадьбе
Кровь и искореженные стулья: страшные кадры теракта на свадьбе в Кабуле
Фрукты, цветы и овощи: сколько можно провезти в Россию

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054