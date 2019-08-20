Что будет с сумом при новом курсе валют в Узбекистане — прогноз эксперта

Гендиректор Финансово-банковского совета СНГ Павел Нефидов прокомментировал проводимые Центробанком Узбекистана реформы в валютном регулировании и предположил, что дальше будет с курсом узбекского сума.

Центробанк Узбекистана с 20 августа разрешил покупку и продажу иностранной валюты в обменниках по рыночному курсу и не будет теперь регулировать эти значения. При этом узбекский сум значительно просел и к доллару и к евро, прибавив более 300 единиц к каждой из валют.

Впрочем, российский эксперт Павел Нефидов уверен, что внедрение рыночных механизмов при валютных операциях решит сразу несколько проблем.

"Правительство Узбекистана продолжает курс на либерализацию экономики и финансового сектора. Свободный курс позволит решить и вопрос с нелегальными менялами, и поддержит здоровую конкуренцию на этом рынке. При этом я не ожидаю каких-то существенных шоков для узбекской валюты, так как экономика страны развивается сейчас довольно стабильно", — полагает эксперт.

По его словам, населению не стоит сейчас беспокоится о покупке какой-то из иностранных валют, так как местные банки смогут предложить клиентам вполне выгодные и стабильные предложения в сумах и обеспечить стабильное развитие экономики республики.

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