Эксперт рассказала, при каких условиях могут освободить Атамбаева

Напомним, что Первомайский районный суд Бишкека продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева до 26 октября.
Эксперт считает, что многое будет зависеть от того, как себя поведут сторонники экс-президента.
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Если протестный потенциал сохранится, то тогда будет поле для договора, а если сторонники Атамбаева спасуют - то экс-президент Кыргызстана будет сидеть, рассказала Геворгян Sputnik Кыргызстан.
"Атамбаев - ставленник северных кланов, а Жээнбеков - южных", - напомнила востоковед.
Геворгян назвала эту ситуацию условностью, но отметила, что если потенциал сторонников бывшего президента Кыргызстана будет достаточно мощным, то с ними действующей власти придется договариваться.
Суд продлил срок ареста Алмазбека Атамбаева до 26 октября >>>
Действующего президента устроит вариант, если Атамбаев будет находиться за пределами Кыргызстана, считает эксперт.
"Жээнбекову не нужен Атамбаев, сидящий в тюрьме, такой "чемодан без ручки". Он не будет знать, что с этим делать", - отметила Геворгян.
Больше всего, по мнению эксперта, нынешнего президента Кыргызстана устроила бы иммиграция Атамбаева.