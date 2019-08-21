Эксперт: Дания не продаст Гренландию ни за какие деньги

Президент США Дональд Трамп рассматривает идею покупки Гренландии – крупнейшего в мире острова, который принадлежит Дании.

По мнению эксперта, подобное политическое давление очень характерно для президента США. Это традиция, взятая им еще со времен ведения бизнеса. Однако очень часто такая политика не приносит дивидендов. Трамп часто "нападал" на своих соперников, угрожал им, а в случае с Северной Кореей даже обещал начать войну. Но все эти действия не получили развития.

Покупка Гренландии - желание США участвовать в разделе Арктики, считает Смолин. Но решить вопрос "политическим нахрапом" - неудачная идея.

"Дания не продаст Гренландию ни за какие деньги. Для страны - это будущее. Гренландия насыщена огромным количеством полезных ископаемых", - сказал эксперт для Радио Sputnik.

Именно поэтому идея лидера США обречена на провал. Трамп все еще не может понять, что такого рода "политическое давление" в мире уже не воспринимается всерьез.