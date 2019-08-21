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Политолог, доцент Института общественных наук РАНХиГС Игорь Игнатченко
© из личного архива Игоря Игнатченко

Политолог о встрече Путина и Макрона: показатель потепления отношений

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Доцент Института общественных наук РАНХиГС Игорь Игнатченко прокомментировал недавние переговоры лидеров России и Франции.

Президенты РФ и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон на днях обсудили Сирию, Ливию, сохранение совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, а также ситуацию в Персидском заливе.

© Sputnik / Алексей Витвицкий
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"Обсуждали традиционный набор: безопасность в Ливии, Сирии, иранское ядерное досье и стабилизацию ситуации на Украине. Понятно, что сама встреча носила рабочий характер: каких-то серьезных решений, безусловно, на ней принято не было", - сказал Игнатченко в эфире Sputnik Азербайджан.

По словам Игнатченко, такие личные контакты говорят об улучшении отношений между сторонами.

"Происходит плавное скольжение в сторону потепления отношений. Сам факт обмена мнениями – хороший знак", - считает эксперт.

Подробности – в нашем подкасте.

Теги:
Россия, Франция, Эммануэль Макрон, Владимир Путин



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