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Политолог Илдус Ярулин
Предоставлено Илдусом Ярулиным

Эксперт о встрече Путина и Макрона: погребальный звон по санкциям

Радио
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Доктор политических наук Илдус Ярулин считает, что переговоры Путина и Трампа нельзя назвать "похоронами антироссийских санкций", но, по мнению эксперта, погребальный звон уже раздается.

"Нельзя говорить о том, что эпоха санкций закончилась. Я думаю, они будут достаточно долго продолжаться, но уже не в том виде, как это было. Последуют постепенная, может быть, даже особо не декларируемая, отмена санкций. Серия встреч на высшем уровне должна к этому подвести", - сказал Ярулин в эфире радио Sputnik.

Флаги России, ЕС, Франции и герб Ниццы на набережной Ниццы
© Sputnik / Владимир Сергеев
Макрон как де Голль, Ниинистё как Кекконен и Путин как Путин

Доктор политических наук обращает внимание на то, что специалисты понимают: антироссисйкие санкции особого результата не дали, но вред нанесли всем сторонам: и тем, кто эти санкции вводил, и тем, против кого они принимались.

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"Из этого надо выходить для того, чтобы готовиться к будущим вызовам: предстоящий Brexit, ухудшение отношений США и Китая, замедление роста экономики Европы", - подчеркнул эксперт.

Подробности – в нашем подкасте.

Теги:
санкции, Дональд Трамп, США, Эммануэль Макрон, Франция, Владимир Путин, Россия



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