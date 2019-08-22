Эксперт о встрече Путина и Макрона: погребальный звон по санкциям

"Нельзя говорить о том, что эпоха санкций закончилась. Я думаю, они будут достаточно долго продолжаться, но уже не в том виде, как это было. Последуют постепенная, может быть, даже особо не декларируемая, отмена санкций. Серия встреч на высшем уровне должна к этому подвести", - сказал Ярулин в эфире радио Sputnik.
Доктор политических наук обращает внимание на то, что специалисты понимают: антироссисйкие санкции особого результата не дали, но вред нанесли всем сторонам: и тем, кто эти санкции вводил, и тем, против кого они принимались.
Макрон "благословил Россию на действия": что ждет Украину
"Из этого надо выходить для того, чтобы готовиться к будущим вызовам: предстоящий Brexit, ухудшение отношений США и Китая, замедление роста экономики Европы", - подчеркнул эксперт.
Подробности – в нашем подкасте.