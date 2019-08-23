Физик рассказал, как быть с противниками строительства АЭС в Узбекистане

По его словам, подобную реакцию ученые и чиновники, конечно предвидели, поэтому ничего удивительного в тревожных комментариях и опасениях населения нет.
"Это все от недостатка информации. Все знают о двух крупных авариях на АЭС - Чернобыль и Фукусима, но мало кто знает, к примеру, о страшной трагедии на ГЭС в Китае, где погибли сразу 27 тысяч человек. Наша задача - работать с населением, рассказывать, научно доказывать и разъяснять, чтобы люди не делали эмоциональных выводов о вреде этого вида энергии. Атомная станция имеет неоспоримое преимущество, по сути, альтернативы ядерной энергетики нет", — подчеркнул ученый в интервью Sputnik Узбекистан.
На очередном заседании Сената Олий Мажлис был одобрен законопроект "Об использовании атомной энергии в мирных целях". Строительство первой в ЦА АЭС планируется завершить до 2028 года, а контракт на строительство объекта подписать уже в декабре 2019-го.