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Ильхам Садыков, заместитель директора Института ядерной физики. Доктор технических наук
Sputnik / Дильшода Рахматова

Физик рассказал, как быть с противниками строительства АЭС в Узбекистане

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Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (46)
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Заместитель директора Института ядерной физики. доктор технических наук Ильхам Садыков развеял опасения граждан об опасности атомных электростанций и пояснил, как нужно работать с населением при реализации столь сложных проектов.

По его словам, подобную реакцию ученые и чиновники, конечно предвидели, поэтому ничего удивительного в тревожных комментариях и опасениях населения нет.

"Это все от недостатка информации. Все знают о двух крупных авариях на АЭС - Чернобыль и Фукусима, но мало кто знает, к примеру, о страшной трагедии на ГЭС в Китае, где погибли сразу 27 тысяч человек. Наша задача - работать с населением, рассказывать, научно доказывать и разъяснять, чтобы люди не делали эмоциональных выводов о вреде этого вида энергии. Атомная станция имеет неоспоримое преимущество, по сути, альтернативы ядерной энергетики нет", — подчеркнул ученый в интервью Sputnik Узбекистан.

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Он добавил, что вышедший недавно сериал "Чернобыль" выглядит как откровенное пропагандистское и заказное кино, где слишком много преувеличений.

На очередном заседании Сената Олий Мажлис был одобрен законопроект "Об использовании атомной энергии в мирных целях". Строительство первой в ЦА АЭС планируется завершить до 2028 года, а контракт на строительство объекта подписать уже в декабре 2019-го.

Тема:
Строительство АЭС в Узбекистане (46)
Теги:
Узбекистан, атомная энергетика, АЭС



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