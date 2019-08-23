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Алексей Анпилогов
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Анпилогов: США нарушили договор РСМД задолго до его прекращения

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Когда США начали готовиться к выходу из ДРСМД, рассказал президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности заявил, что США срежиссировали пропагандистскую кампанию о якобы несоблюдении РФ Россией Договора РСМД.

Заседание Совета безопасности ООН. Архивное фото
© REUTERS / Mike Segar
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Испытание Пентагоном ракеты с дальностью более 500 километров - это прямое нарушение ДРСМД, уверен президент Фонда научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание" Алексей Анпилогов в разговоре с радио Sputnik.

Подобное испытание невозможно подготовить и завершить за неделю или за две, утверждает Анпилогов.

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"Соответственно, нужно понимать, что модернизация завода, который изготавливает крылатые ракеты "Томагавк", началась в 2015-2016 годах, задолго до прекращения Договора о РСМД", - заметил эксперт.

© Sputnik / Илья Питалев
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Уже тогда США готовились к выходу из соглашения, уверен Анпилогов.

Он заявил, что Россия в данной ситуации действует абсолютно реактивно.

Спорная ракета, которую ставили Россию в вину, была представлена международным экспертам, но США продолжали настаивать в том, что ракета нарушает договор, напомнил эксперт.

Анпилогов добавил, что США не предоставили никаких доказательств, кроме умозрительных заключений, основанных на внешних данных ракеты.

Теги:
испытание ракеты, США, Россия



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