Чудо на кукурузном поле. Жесткая посадка, которой аплодировал весь мир

"Отлично сработано — хорошие пилоты, хороший самолет и великое везение", — так прокомментировал успешную посадку российского самолета на поле в Подмосковье один из читателей американской газеты. С ним солидарны по всему миру. Иные журналисты по антироссийской привычке попытались найти повод для критики и лишь выставили себя на посмешище.
Когда происшествия с самолетами заканчиваются хорошо, можно и посмеяться. Например, китайцы вовсю хвалят качества российской кукурузы, на которую можно даже самолет посадить, и в шутку сочувствуют попавшим в двигатели чайкам.
Были и поистине курьезные моменты. В одном все едины: российские пилоты заслуживают похвалы не только за свое умение, но и за стальные нервы. Комментарии в СМИ разных стран обсуждают Яна Наумова и Алексей Дубосарский.