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© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Андрей Куликов рассказал о соревнованиях по скайраннингу

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Руководитель клуба Pro Run, многократный победитель марафонов Андрей Куликов рассказал об особенностях международных соревнований по горному бегу.

На турбазе "Бельдерсай" во второй раз прошли международные соревнования по горному бегу - скайраннингу. Мужчины и женщины состязались в трех дисциплинах, преодолевая трассы различной протяженности и сложности.

В турнире приняли участие любители и профессионалы горного туризма из шести стран: помимо Узбекистана, в Ташкентскую область приехали спортсмены из России, Казахстана, Великобритании, Франции и Лаоса.

Соревнования по скайраннингу в Ташкентской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
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По словам Андрея Куликова, каждая дисциплина данного соревнования тренирует уникальные особенности человека. На дистанции в 6 километров самое главное - скорость, на 12 километрах - скорость и выносливость, а на 16 - огромный запас сил. По мнению эксперта, дистанцию в 16 километров по горной местности можно сравнить с "гладким бегом" на 35 километров. 

Куликов отметил, что на турбазе "Бельдерсай" состоялась очень тяжелая борьба при участии спортсменов из многих стран. Скайраннинг в Узбекистане - это не только развитие спорта, но и хорошая поддержка туризма в республике.

По словам спортсмена, каждый может достичь должного результата при упорном труде.




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