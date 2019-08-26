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Азиз Абдухакимов
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Абдухакимов: Узбекистан научился бережно хранить свое культурное наследие

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Вице-премьер Узбекистана Азиз Абдухакимов на церемонии официального открытия древнего города-форта Александрия Оксианская подчеркнул, что это археологическое открытие придаст новый импульс развитию туризма в Сурхандарьинской области.

Близ Термеза в Сурхандарьинской области Узбекистана в воскресенье 25 августа было официально объявлено об открытии археологами древнего города-форта Александрии Оксианской. По словам вице-премьера Азиза Абдухакимова, этот уникальный культурно-исторический комплекс придаст новый импульс развитию туризма в регионе.

"Более сорока лет наши ученые под руководством академика Эдварда Ртвеладзе работали на этом городище и доказали, что именно здесь располагается город эпохи Александра Македонского. Сегодня в Узбекистане изучению и сохранению культурного наследия уделяется огромное внимание на самом высшем уровне, а масштабные проекты в этой сфере не имеют аналогов в мире", — подчеркнул вице-премьер.

Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
© Sputnik / Дильшода Рахматова.
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Он добавил, что Узбекистан в последние годы научился бережно относиться к своему историко-культурному богатству, хотя на местах еще необходимо вести работу с органами власти и населением.

"Еще есть случаи, когда жители используют прилегающие территории в хозяйственных целях, что может угрожать уникальным объектам. Вместе с экспертами ЮНЕСКО мы постоянно проводим семинары с региональными руководителями, а также воспитываем уважение и бережное отношение к таким памятникам у наших граждан с самой школьной скамьи", — заключил Абдухакимов.

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Теги:
культурное наследие, археологические раскопки, Узбекистан



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