Академик Ртвеладзе рассказал об уникальном археологическом открытии

По словам ученого, найденный в Сурхандарьинской области город-форт Александрия Оксианская - уникальный объект, относящийся к периоду III - I веков до новой эры.

"Это городище я заметил еще во время обзорной поездки в 1972 году, тогда же его зафиксировал и взял в план работ. Активные стационарные раскопки мы начали в 1979-м. В ходе работ нам попадались артефакты из эллинской эпохи, что натолкнуло на мысль о том, что именно через это поселение пролегал путь Александра Македонского. В 2000 году я выступил с такой гипотезой и теперь с уверенностью могу сказать, что наши предположения подтверждаются справочными данными. Это действительно та самая Александрия Окианская", — подчеркнул академик Ртвеладзе.

Он добавил, что в ходе раскопок были найдены сложно сконструированные ворота. а также место, где располагался сигнальный маяк.

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