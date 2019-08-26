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Академик Академии наук Республики Узбекистан, доктор исторических наук, профессор Эдвард Ртвеладзе
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Академик Ртвеладзе рассказал об уникальном археологическом открытии

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Эдвард Ртвеладзе более 40 лет занимается исследованиями близ Термеза, где были обнаружены руины древнего города, относящегося к эпохе Александра Македонского.

По словам ученого, найденный в Сурхандарьинской области город-форт Александрия Оксианская - уникальный объект, относящийся к периоду III - I веков до новой эры.

"Это городище я заметил еще во время обзорной поездки в 1972 году, тогда же его зафиксировал и взял в план работ. Активные стационарные раскопки мы начали в 1979-м. В ходе работ нам попадались артефакты из эллинской эпохи, что натолкнуло на мысль о том, что именно через это поселение пролегал путь Александра Македонского. В 2000 году я выступил с такой гипотезой и теперь с уверенностью могу сказать, что наши предположения подтверждаются справочными данными. Это действительно та самая Александрия Окианская", — подчеркнул академик Ртвеладзе.

Он добавил, что в ходе раскопок были найдены сложно сконструированные ворота. а также место, где располагался сигнальный маяк.

Подробный комментарий ученого слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан

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