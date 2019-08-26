Сайфуллаев: к каждому памятнику нужен свой подход, иначе мы все потеряем

"Мы активно сейчас работаем с ЮНЕСКО, а визит гендиректора этой организации госпожи Азуле на конференцию по культурному наследию - уже огромная честь для нас и знак того, что мы занимаемся этой важнейшей темой на международном уровне. Необходим индивидуальный подход к каждому конкретному памятнику, иначе мы все со временем потеряем", — предостерег Сайфуллаев.
По его словам, в настоящее время в республике возрождается Центр культурного наследия, а в будущем должен открыться вновь созданный институт реставрации при Минкультуры Узбекистана.
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