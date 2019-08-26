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Бахтиёр Сайфуллаев
© Facebook / Бахтиёр Сайфуллаев

Сайфуллаев: к каждому памятнику нужен свой подход, иначе мы все потеряем

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Министр культуры Узбекистана Бахтиёр Сайфуллаев подчеркнул, что главная цель для республики - сохранить и передать новым поколениям историко-культурное богатство страны, а также возродить институт реставрации памятников архитектуры.

Министр культуры отметил, что сейчас в республике насчитывается 1 835 объектов историко-культурного наследия, которые необходимо сохранить и передать будущим поколениям.

"Мы активно сейчас работаем с ЮНЕСКО, а визит гендиректора этой организации госпожи Азуле на конференцию по культурному наследию - уже огромная честь для нас и знак того, что мы занимаемся этой важнейшей темой на международном уровне. Необходим индивидуальный подход к каждому конкретному памятнику, иначе мы все со временем потеряем", — предостерег Сайфуллаев.

По его словам, в настоящее время в республике возрождается Центр культурного наследия, а в будущем должен открыться вновь созданный институт реставрации при Минкультуры Узбекистана.

Подробный комментарий министра слушайте в радиоподкасте Sputnik

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Теги:
ЮНЕСКО, Бахтиёр Сайфуллаев, министерство культуры, Узбекистан



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