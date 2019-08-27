Козловский о том, как сделать скайраннинг официальным видом спорта

Председатель Федерации экстремального и горного туризма Узбекистана Леонид Козловский рассказал, как зарождался скайраннинг в республике, кто интересуется сегодня этим видом спорта и что необходимо для его популяризации и выхода на международную арену.

По словам Леонида Козловского, зарождался скайраннинг в Узбекистане 16 лет назад, когда проходили первые соревнования, преимущественно среди альпинистов.

"Три года назад мы решили расширить географию и выбрали более простые трассы, чтобы привлечь любителей. К тому же летом маршруты намного безопаснее и не требуют от спортсменов особой подготовки. Сейчас в наших стартах участвуют не только профессиональные горники, но и легкоатлеты, любители-марафонцы, велогонщики и даже люди старшего возраста, занимающиеся, например, скандинавской ходьбой. Это способствует популяризации этого спорта, хотя участников из дальних регионов пока не много", — пояснил глава федерации.

Он добавил, что для включения скайраннинга в официальный реестр видов спорта республики необходимо выполнить ряд условий, связанных с массовостью и географией проводимых турниров. Если количество любительских клубов в стране будет расти и люди пожелают организовать подобные старты в других частях Узбекистана, а не только на Чимгане, то Федерация экстремального и горного туризма поддержит их и поможет с проведением.

Аналогичные требования предъявляются и для включения такого экстремального вида спорта в международные соревнования, например, олимпиады или Кубки мира. Но пока это дело далекого будущего, полагает Козловский.

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