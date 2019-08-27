14:18 27 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Председатель Федерации экстремального и горного туризма Узбекистана Леонид Козловский
© Sputnik / Рамиз Бахтияров

Козловский о том, как сделать скайраннинг официальным видом спорта

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

Председатель Федерации экстремального и горного туризма Узбекистана Леонид Козловский рассказал, как зарождался скайраннинг в республике, кто интересуется сегодня этим видом спорта и что необходимо для его популяризации и выхода на международную арену.

По словам Леонида Козловского, зарождался скайраннинг в Узбекистане 16 лет назад, когда проходили первые соревнования, преимущественно среди альпинистов.

"Три года назад мы решили расширить географию и выбрали более простые трассы, чтобы привлечь любителей. К тому же летом маршруты намного безопаснее и не требуют от спортсменов особой подготовки. Сейчас в наших стартах участвуют не только профессиональные горники, но и легкоатлеты, любители-марафонцы, велогонщики и даже люди старшего возраста, занимающиеся, например, скандинавской ходьбой. Это способствует популяризации этого спорта, хотя участников из дальних регионов пока не много", — пояснил глава федерации.

Соревнования по скайраннингу в Ташкентской области
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Бегущие по горам: Skyrunning на Бельдерсае - накал борьбы и чарующие виды
Он добавил, что для включения скайраннинга в официальный реестр видов спорта республики необходимо выполнить ряд условий, связанных с массовостью и географией проводимых турниров. Если количество любительских клубов в стране будет расти и люди пожелают организовать подобные старты в других частях Узбекистана, а не только на Чимгане, то Федерация экстремального и горного туризма поддержит их и поможет с проведением.

Аналогичные требования предъявляются и для включения такого экстремального вида спорта в международные соревнования, например, олимпиады или Кубки мира. Но пока это дело далекого будущего, полагает Козловский.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Археологические раскопки в Кампиртепе проводятся с 1978 года сотрудниками Тохаристанской экспедиции под руководством Эдварда Ртвеладзе
Узбекская Александрия: археологи показали город времен Македонского — фото
Известный ловелас Дональд Трамп дал почву для ревности супруге Мелании
Флирт высшего уровня: Трамп вызвал ревность у Мелании, но жена ему отомстила
Главные итоги первых 6 месяцев 2019 года - инфографика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054