Стариков: Трамп оставил себе роль пряника, а не кнута

Эксперт уверен, что новый пакет санкций повлияет на Россию не столько экономически, сколько изменит атмосферу общеполитического климата.
На РФ пытаются наклеить ярлык "неправильного члена международного сообщества", чтобы остальные знали, что с ней нельзя общаться и вести экономические дела, отметил эксперт для радио Sputnik.
"Но это все может, как по мановению волшебной палочки, быть убрано, что собственно и демонстрирует Трамп. Он в этой некрасивой истории оставил себе роль пряника, вовсе не кнута", - сказал Стариков.
По мнению эксперта, для этого нужно только согласиться с американской повесткой, согласиться на подчиненную роль и выступать против Китая - как все будет забыто и вновь между Россией и Западом наступит потепление.
"Но оно ведь России не нужно такой, любой, ценой", - заключил Стариков