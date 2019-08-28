Правозащитник назвал риски при учете иностранных медсправок мигрантов в РФ

Зампред СПЧ , председатель Постоянной комиссии по миграционной политике при МВД РФ Евгений Бобров пояснил, почему крайне важно проводить все исследования и медосмотр мигрантов непосредственно в России, а не принимать справки из страны пребывания.

Узбекистан и РФ ведут активные переговоры по совершенствованию системы миграционного учета и выдачи патентов на работу иностранных граждан. В частности, в ближайшие годы в Узбекистане могут появиться фронт-офисы уполномоченных организаций, выдающих разрешения на работу в российских регионах. Такая система подразумевает в том числе прохождение значительной части процедур и проверок еще до выезда за границу, с тем чтобы мигрант приехал в Россию с имеющимися документами и мог быстрее устроиться на работу.

По мнению российского эксперта, в таких формах взаимодействия есть существенные преимущества, но остаются и определенные риски, которые необходимо учитывать.

"Что касается, к примеру, медсправок об отсутствии опасных заболеваний, то несколько лет назад с этим были серьезные проблемы. Человек по документам приезжает в РФ совершенно здоровый, а на месте выявляются у него опасные болезни. Такие справки просто могут быть либо неактуальными, либо выписанными вообще на другое лицо. Были подобные случаи с представителями Таджикистана и Кыргызстана. Возможно, ситуация улучшилась, но этот риск необходимо исключить. Надежнее проверять человека уже в РФ - проводить дактилоскопию, все анализы и так далее, а затем уже спокойно оформлять все документы для трудоустройства", — отметил Бобров.

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