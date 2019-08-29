Эксперт: Узбекистан может стать главным покупателем воды "Сиема"

Заведующий отделом Института экономики и демографии Академии наук РТ Ходжамахмад Умаров рассказал, кто может стать потенциальным покупателем таджикской воды "Сиема".

Накануне президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр Душанбе Рустам Эмомали открыли в таджикской столице завод по производству напитков и алкогольной продукции "Сиема".

Эксперт считает, что перспективы реализации на экспорт этой хорошо известной в Таджикистане воды очень большие.

Таджикистан может экспортировать ее в южные области Узбекистана, рассказал он Sputnik Таджикистан. Поставки могли бы быть организованы и в северные области Афганистана, но помешают, скорее всего, проблемы на границе.

"Эта вода обладает микрокристаллической структурой, которая полезна для очищения кровяных систем человека. Кроме того, она очень вкусная, а река, откуда ее добывают, довольно известная в Центральной Азии", - рассказал Ходжамахмад Умаров.

В целом уровень ее рентабельности на рынке составляет не менее 20%, дал оценку эксперт.