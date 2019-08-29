Инвестор: Nest one — это не просто уникальный небоскреб, а целая философия

Глава компании Murad Buildings Мурад Назаров рассказал, чем будет отличаться грандиозный проект в составе Tashkent City, а также объяснил, почему для новой высотки выбрали такое название.

По словам инвестора самого грандиозного проекта в Ташкенте, новый комплекс может стать чуть ли не единственный во всем регионе и самым высоким в Центральной Азии. Если изначально планировалось возвести здание высотой в 215 метров, то после дополнительных экспертиз специалисты одобрили конструкцию с предельной высотой 266,5 метра.

"Это будет самый высокий небоскреб в ЦА, но главное, о чем стоит сказать, это о новой концепции и философии данного комплекса. Название "Nest one" выбрано не случайно. Это будет действительно комфортное гнездо, в котором созданы 33 пространства разного функционала - от элитных квартир и апартаментов, до гостиниц, ресторанов, офисов и фитнес-центров. И все обитатели этого комплекса смогут пользоваться инфраструктурой небоскреба, где будет все самое необходимое", — пояснил Назаров.

Он добавил, что ограничений на приобретения в данном комплексе площадей или квартир не будет.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.