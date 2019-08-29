Инвестор: Nest one — это не просто уникальный небоскреб, а целая философия

"Это будет самый высокий небоскреб в ЦА, но главное, о чем стоит сказать, это о новой концепции и философии данного комплекса. Название "Nest one" выбрано не случайно. Это будет действительно комфортное гнездо, в котором созданы 33 пространства разного функционала - от элитных квартир и апартаментов, до гостиниц, ресторанов, офисов и фитнес-центров. И все обитатели этого комплекса смогут пользоваться инфраструктурой небоскреба, где будет все самое необходимое", — пояснил Назаров.
Он добавил, что ограничений на приобретения в данном комплексе площадей или квартир не будет.
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