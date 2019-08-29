15:04 29 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Мурад Назаров
Sputnik / Рамиз Бахтияров

Инвестор: Nest one — это не просто уникальный небоскреб, а целая философия

Радио
Получить короткую ссылку
95 0 0

Глава компании Murad Buildings Мурад Назаров рассказал, чем будет отличаться грандиозный проект в составе Tashkent City, а также объяснил, почему для новой высотки выбрали такое название.

По словам инвестора самого грандиозного проекта в Ташкенте, новый комплекс может стать чуть ли не единственный во всем регионе и самым высоким в Центральной Азии. Если изначально планировалось возвести здание высотой в 215 метров, то после дополнительных экспертиз специалисты одобрили конструкцию с предельной высотой 266,5 метра.

"Это будет самый высокий небоскреб в ЦА, но главное, о чем стоит сказать, это о новой концепции и философии данного комплекса. Название "Nest one" выбрано не случайно. Это будет действительно комфортное гнездо, в котором созданы 33 пространства разного функционала - от элитных квартир и апартаментов, до гостиниц, ресторанов, офисов и фитнес-центров. И все обитатели этого комплекса смогут пользоваться инфраструктурой небоскреба, где будет все самое необходимое", — пояснил Назаров.

Он добавил, что ограничений на приобретения в данном комплексе площадей или квартир не будет.

Подробный комментарий слушайте в радиоподкасте Sputnik Узбекистан.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Авиановинки от ведущих разработчиков: открытие МАКС-2019
Как встречали Арипова в Пекине
Как встречали Арипова в Пекине
Истребители пятого поколения: Су-57 против F-35
Су-57 против F-35: виртуальная битва истребителей РФ и США

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054