Роман Серебряный: освобождение Вышинского - градус здравого смысла

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный считает, что освобождение Кирилла Вышинского может стать градусом здравого смысла во всей ситуации, которая происходит в отношениях России и Украины.

Роман Серебряный рассказал, что дело Кирилла Вышинского всегда оценивалось как политическое. Более 250 журналистов поставили свои подписи и просили освободить журналиста.

"Кирилла обвиняют в том, что не является правдой. Он просто делал свою работу", - сказал секретарь Союза журналистов России в эфире радио Sputnik.

А когда за журналистскую деятельность сажают более чем на 400 дней, когда всё медиасообщество, не только в России, но и во всем мире, говорит, что такая ситуация недопустима, такую ситуацию возможно решить только политическим путем.

Даже если сейчас посмотреть реакцию в СМИ, все идет к началу переговоров и последующему обмену пленными, хотя сам Вышинский и заявлял, что он не хочет, чтобы эти вещи были связаны, так как его дело сфабриковано.

"Мы надеемся, что это градус здравого смысла во всей ситуации, которая происходит в отношениях России и Украины", - подытожил Роман Серебряный.