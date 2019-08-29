Роман Серебряный: освобождение Вышинского - градус здравого смысла

Роман Серебряный рассказал, что дело Кирилла Вышинского всегда оценивалось как политическое. Более 250 журналистов поставили свои подписи и просили освободить журналиста.
"Кирилла обвиняют в том, что не является правдой. Он просто делал свою работу", - сказал секретарь Союза журналистов России в эфире радио Sputnik.
А когда за журналистскую деятельность сажают более чем на 400 дней, когда всё медиасообщество, не только в России, но и во всем мире, говорит, что такая ситуация недопустима, такую ситуацию возможно решить только политическим путем.
"Мы надеемся, что это градус здравого смысла во всей ситуации, которая происходит в отношениях России и Украины", - подытожил Роман Серебряный.