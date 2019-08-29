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Управляющий директор Д2 Страхование Константин Шолков
Фото из личного архива

Эксперт назвал оптимальную стоимость страховки для мигрантов

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Управляющий директор "Д2 Страхование" Константин Шолков рассказал, какая страховка подойдет для мигрантов в России.

Правительство Узбекистана примет меры по защите прав граждан республики, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Эти меры включают в себя в том числе льготную страховку. Работники получат страхование рисков отказа в выдаче патента и других разрешительных документов на трудоустройство, страхование рисков невозврата кредитов, выданных для оплаты транспортных и других расходов по трудоустройству за рубежом, и добровольное медицинское страхование.

Иностранный рабочий курит
© Sputnik / Валерий Мельников
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"Сейчас страховые компании Узбекистана страхуют жизнь и здоровья граждан, которые выезжают на территорию России трудиться. Но такие страховки не позволяют в полной мере получить медицинскую помощь. К тому же, иностранцы вынуждены приобретать полис и в России", - отмечает Шолков.

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По словам эксперта, когда с мигрантом происходит серьезный случай, страховой суммы в виде ста тысяч рублей не хватает, и приезжему приходится занимать деньги у знакомых и друзей.

"По моему мнению, страховка должна стоить примерно 15 тысяч рублей. Туда должны входить не только критические экстренные случаи, но и случаи, которые позволили бы покрывать плановые обращения", - утверждает Шолков.

Подробности - в подкасте Sputnik Узбекистан.

Теги:
страховка, Узбекистан, Россия, Мигранты



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