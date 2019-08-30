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Политолог Юрий Светов
Фото из личного архива Юрия Светова

Светов: отмена визита Трампа в Польшу - щелчок по носу

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Политолог и журналист Юрий Светов рассуждает, что значит для Польши и Европы отмена визита Дональда Трампа.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отменил намеченный на эти выходные визит в Польшу.

© Sputnik / Денис Асланов
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Американский лидер должен был посетить мероприятия, посвященные годовщине начала Второй мировой войны. Вместо него в Польшу отправится вице-президент Майк Пенс.

Эксперт считает, что само мероприятие, которое пройдет в Варшаве, "заточили" специально под Дональда Трампа, который должен был сделать Польшу главным послом и наместником Штатов в Европе.

"И вдруг такой вот щелчок по носу для них", - иронизирует эксперт.

Польша хочет видеть себя главной жертвой Второй мировой войны. Ее страдания ни с кем не соизмеримы, все должны это помнить, ценить, а Польша будет раздавать оценки, продолжает Юрий Светов.

Эксперт также отметил, что сегодня Германия в глазах Польши уже "менее виновата", а СССР и Россия полны вины перед ней "выше головы". И почему-то не вспоминается, что Польша участвовала в разделе Чехословакии, забрав себе Тешинскую область.




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