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Военного университета Минобороны России, полковник в отставке Владимир Карякин
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Политолог: Турция понимает, что с Россией проще договориться, чем с США

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Политолог, преподаватель Военного университета Минобороны РФ полковник в отставке Владимир Карякин комментирует высказывание Эрдогана о возможном приобретении Турцией российских истребителей.

На авиасалоне в Жуковском глава Российской Федерации Владимир Путин продемонстрировал турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану новейшие истребители Су-35 и Су-57. В ответ президент Эрдоган выразил вероятность закупки Анкарой этих бомбардировщиков вместо американских F-35.

В интервью Sputnik Таджикистан специалист прокомментировал намерение турецкой стороны закупить российские самолёты, подчеркнув, что данное решение требует осмотрительности со стороны РФ.

"Важно понять, как будет заключен договор — на условиях простой поставки техники или на условиях совместного участия в совершенствовании разработки некоторых элементов системы. Так, например, Турция работала с США, когда производила отдельные элементы F-35", — объяснил Карякин.

Если Эрдоган обратился к Путину по поводу продажи Су-57 - это очень серьезный шаг, считает полковник в отставке, подчёркивая, что политические деятели такого уровня словами не бросаются.

"Конечно, Турция понимает, что Россия опередила США на пару шагов, ведь российские зенитно-ракетные комплексы, истребители лучше и дешевле американских", — комментирует Владимир Карякин.

 

Полную версию комментария эксперта по этому вопросу слушайте на радио Sputnik.




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