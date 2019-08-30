Тетельмин: Рогунская ГЭС в Таджикистане повлияет на всю Центральную Азию

Второй агрегат Рогунской ГЭС запустят уже 9 сентября - в день 28-й годовщины Государственной независимости Таджикистана.
Как считает эксперт, введение в эксплуатацию второго агрегата Рогунской ГЭС - очень важное и не последнее событие в энергетическом секторе всей Центральной Азии.
Эксперт отметил, что электроэнергия - самая универсальная из всех, потому что является финальной энергией.
"Она самая чистая и ею можно торговать, что собственно и делают все страны, у которых есть избыточные кВт часы" - рассказал Sputnik Таджикистан Владимир Тетельмин.
Энергия теперь становится товаром, считает Тетельмин. Это, в свою очередь, приведет к сближению стран Центрально-Азиатского региона.
"Всякая потребность в электроэнергии сближает страны <...> центральноазиатские республики неплохо между собой контактируют", - подчеркнул профессор.
По мнению эксперта, за вторым этапом непременно пойдет третий. По его словам, страна обладает немалым потенциалом в сфере гидроэнергетики, который использован пока только на 50%.
Тетельмин также уточнил, что центральноазиатские горные хребты Памира и Тянь-Шаня несут огромный заряд гидроэнергии, поэтому в дальнейшем их можно использовать.