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Профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин
© FOTO. Из личного архива Владимира Тетельмина

Тетельмин: Рогунская ГЭС в Таджикистане повлияет на всю Центральную Азию

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Профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин рассказал, как запуск второго агрегата Рогунской ГЭС повлияет на страны ЦА.

Второй агрегат Рогунской ГЭС запустят уже 9 сентября - в день 28-й годовщины Государственной независимости Таджикистана.

Как считает эксперт, введение в эксплуатацию второго агрегата Рогунской ГЭС - очень важное и не последнее событие в энергетическом секторе всей Центральной Азии. 

Эксперт отметил, что электроэнергия - самая универсальная из всех, потому что является финальной энергией.

"Она самая чистая и ею можно торговать, что собственно и делают все страны, у которых есть избыточные кВт часы" - рассказал Sputnik Таджикистан Владимир Тетельмин.

Энергия теперь становится товаром, считает Тетельмин. Это, в свою очередь, приведет к сближению стран Центрально-Азиатского региона.

"Всякая потребность в электроэнергии сближает страны <...> центральноазиатские республики неплохо между собой контактируют", - подчеркнул профессор. 

По мнению эксперта, за вторым этапом непременно пойдет третий.  По его словам, страна обладает немалым потенциалом в сфере гидроэнергетики, который использован пока только на 50%. 

Тетельмин также уточнил, что центральноазиатские горные хребты Памира и Тянь-Шаня несут огромный заряд гидроэнергии, поэтому в дальнейшем их можно использовать. 




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