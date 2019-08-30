Тетельмин: Рогунская ГЭС в Таджикистане повлияет на всю Центральную Азию

Профессор кафедры системной экологии РУДН, доктор технических наук Владимир Тетельмин рассказал, как запуск второго агрегата Рогунской ГЭС повлияет на страны ЦА.

Второй агрегат Рогунской ГЭС запустят уже 9 сентября - в день 28-й годовщины Государственной независимости Таджикистана.

Как считает эксперт, введение в эксплуатацию второго агрегата Рогунской ГЭС - очень важное и не последнее событие в энергетическом секторе всей Центральной Азии.

Эксперт отметил, что электроэнергия - самая универсальная из всех, потому что является финальной энергией.

"Она самая чистая и ею можно торговать, что собственно и делают все страны, у которых есть избыточные кВт часы" - рассказал Sputnik Таджикистан Владимир Тетельмин.

Энергия теперь становится товаром, считает Тетельмин. Это, в свою очередь, приведет к сближению стран Центрально-Азиатского региона.

"Всякая потребность в электроэнергии сближает страны <...> центральноазиатские республики неплохо между собой контактируют", - подчеркнул профессор.

По мнению эксперта, за вторым этапом непременно пойдет третий. По его словам, страна обладает немалым потенциалом в сфере гидроэнергетики, который использован пока только на 50%.

Тетельмин также уточнил, что центральноазиатские горные хребты Памира и Тянь-Шаня несут огромный заряд гидроэнергии, поэтому в дальнейшем их можно использовать.