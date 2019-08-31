"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

Если с представлением о женской сексуальности в целом все понятно, то мужская вызывает вопросы. Что вкладывают в это понятие мужчины и женщины?

Умный, уверенный в себе и обаятельный. Щедрый, но не расточительный.

Заботливый, но не навязчивый. Чтобы стильно одевался, вкусно пах и смешно шутил.

Чтобы не торчали волосы из носа и из ушей.

Чтобы был не совсем лысым или, наоборот, совсем лысым?

С кубиками пресса или хотя бы без пивного живота?

Какие мужчины кажутся нам сексуальными?

Наши представления на этот счет — это стереотипы, навязанные обществом и культурой, или факты, подтвержденные наукой?

Когда между вами возникает "химия", внешность уходит на второй план?

Эксперт эпизода — психотерапевт и врач-сексолог Амина Назаралиева — рассказывает, как со временем изменилось отношение к мужской сексуальности с точки зрения науки.

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