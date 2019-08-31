"Дело не во внешности". Что такое мужская сексуальность

Умный, уверенный в себе и обаятельный. Щедрый, но не расточительный.
Заботливый, но не навязчивый. Чтобы стильно одевался, вкусно пах и смешно шутил.
Чтобы не торчали волосы из носа и из ушей.
Чтобы был не совсем лысым или, наоборот, совсем лысым?
С кубиками пресса или хотя бы без пивного живота?
Какие мужчины кажутся нам сексуальными?
Наши представления на этот счет — это стереотипы, навязанные обществом и культурой, или факты, подтвержденные наукой?
Когда между вами возникает "химия", внешность уходит на второй план?
Эксперт эпизода — психотерапевт и врач-сексолог Амина Назаралиева — рассказывает, как со временем изменилось отношение к мужской сексуальности с точки зрения науки.