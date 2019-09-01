13:34 01 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Страхи

Страх родов

Радио
Получить короткую ссылку
Тема:
Подкасты РИА (162)
13 0 0

Подкаст "Страхи" возвращается с каникул. Теперь он называется "Страхи/Ошибки". Второй сезон открываем эпизодом про страх родов, волнующий многих женщин и даже некоторых мужчин. Как с ним справиться?

Токофобия может появиться после первых родов или задолго до: из рассказов мам и подруг о боли, которую они пережили; из фильмов, где главная героиня умирает при родах в страшных муках.

Вместе с психотерапевтом, врачом-сексологом Аминой Назаралиевой, акушеркой и ведущей курсов подготовки к родам Светланой Безроковой, а также с носителем страха Дарьей Шиловой разбираемся, какие способы обезболивания существуют, зачем брать с собой на роды мужа и почему кесарево сечение не менее болезненно, чем естественные роды.

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (162)
Теги:
роды, радио, Аудио



Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Национальный Банк Узбекистана. Архивное фото
У кого выше: небоскребы в странах бывшего Союза - фото
По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте
По ночному городу я лечу: праздничный веломарафон в Ташкенте
Александрия Оксианская: тайны древнего города
Александрия Оксианская: тайны древнего города

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054