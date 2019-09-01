Страх родов

Подкаст "Страхи" возвращается с каникул. Теперь он называется "Страхи/Ошибки". Второй сезон открываем эпизодом про страх родов, волнующий многих женщин и даже некоторых мужчин. Как с ним справиться?

Токофобия может появиться после первых родов или задолго до: из рассказов мам и подруг о боли, которую они пережили; из фильмов, где главная героиня умирает при родах в страшных муках.

Вместе с психотерапевтом, врачом-сексологом Аминой Назаралиевой, акушеркой и ведущей курсов подготовки к родам Светланой Безроковой, а также с носителем страха Дарьей Шиловой разбираемся, какие способы обезболивания существуют, зачем брать с собой на роды мужа и почему кесарево сечение не менее болезненно, чем естественные роды.

Слушайте подкасты РИА Новости.