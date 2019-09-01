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Как вы это делаете
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Ренат Давлетьяров о Гайдаре, Орбакайте и будущем кинематографа

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Тема:
Подкасты РИА (162)
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Он спродюсировал "Любовь-морковь", "А зори здесь тихие…", "Донбасс. Окраина". Ренат Давлетьяров рассказывает, как придумывается и снимается кино про любовь и войну, где взять деньги на фильм, почему в девяностые закрылись почти все кинотеатры в стране и как картина зависит от платформы, на которой ее покажут.

В новом эпизоде "Как вы это делаете?!" продюсер, сценарист и режиссер Ренат Давлетьяров рассуждает о том, придет ли виртуальная реальность в кино, существует ли формула успешного фильма, нужно ли ограничивать присутствие американских картин на российском рынке и может ли отечественная киноиндустрия с ними конкурировать, чего не хватает российскому кинематографу и почему он должен "молиться на государство". О ком будет картина "Летчик"? Почему выбрал Кристину Орбакайте на главную роль в "Любовь-морковь"? Каково это — летать на легендарном Ил-2?

Слушайте подкасты РИА Новости.

Тема:
Подкасты РИА (162)
Теги:
радио, Аудио



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