Эксперт: электронные билеты помогут избавиться от перекупщиков

Главный специалист Департамента пассажирской и грузовой работы дирекции Совета по железнодорожному транспорту СНГ Константин Яцкевич рассказал о преимуществах электронных билетов.

В Узбекистане появилась возможность возвращать купленные билеты на поезд в онлайн-режиме, сообщается на официальном сайте.

Любой билет теперь можно будет вернуть с помощью системы E-ticket.

Раньше для того, чтобы вернуть билеты, необходимо было ехать в O’ztemiryo’lyo’lovchi с паспортом и оформлять большое количество бланков.

Эксперт напомнил, что в свое время использовались разные подходы и технологии. Однако в 2017 года было выбрано единое направление работы электронных билетов. Сейчас такая технология работает одинаково слаженно на всем пространстве СНГ.

"Электронная регистрация повышает доступность билетов среди населения. Сегодня пассажиру не нужно идти в кассу, он может обратиться через электронный сервис и сам зарегистрироваться", - отметил Sputnik Узбекистан Константин Яцкевич.

Он добавил, что после завершения электронной регистрации пассажир может распечатать билет или предъявить в электронном виде, минуя бюрократические моменты.

По мнению эксперта, внедрение покупки электронных билетов поможет путешественникам избежать перекупщиков, которые завышают цены.