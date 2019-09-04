Рахимов: Узбекистан - наш большой друг и партнер

Как может сложиться судьба проекта железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан? Какую продукцию и сырье может предложить КР своему западному соседу? Почему Кыргызстан стал популярным направлением для трудовых мигрантов из РУз? Эти и другие вопросы ведущий радио Sputnik Кыргызстан Тимур Осмонов обсудил с советником премьер-министра КР, экономистом Кубатом Рахимовым.

В программе "Тема дня" на радио Sputnik Кыргызстан отмечают, что после того как Узбекистан возглавил Шавкат Мирзиёев, начался продуктивный узбекско-кыргызский диалог по всем векторам сотрудничества.

Правительства двух стран активно решают накопившиеся проблемы по вопросу демаркации границ и ставят амбициозные планы — увеличить торговый оборот до миллиарда долларов.

Рабочий визит премьер-министра Узбекистана Абдулы Арипова в Кыргызстан можно назвать очень продуктивным. Без лишнего пафоса идет активная работа по всем направлениям. Двум республикам интересны новые торговые возможности, прямое взаимодействие промышленных комплексов и организация новых транспортных коридоров в Китай.