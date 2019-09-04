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Андрей Кошкин
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Кошкин: мировым лидерам нужно прислушаться к антиядерным идеям Назарбаева

Радио
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Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов полковник запаса Андрей Кошкин прокомментировал обращение Нурсултана Назарбаева к лидерам ядерных держав.

Нурсултан Назарбаев призвал Россию, США, Китай и другие ядерные державы к диалогу ради будущего планеты.

Эксперт отметил, что Назарбаев - инициативный и умный лидер, который всегда предлагал новые прорывные комбинации для решения сложных геополитических вопросов.

Этим предложением экс-президент хотел показать, что, перейдя в новое качество, он не уходит в тень политики, а готов быть на более высокой площадке мирового сотрудничества. Эксперт напомнил, что Договор о ликвидации ракет меньшей и средней дальности заключался между Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом в 1987 году.

"Его жизнеспособность, мне кажется, в старом виде не перспективна. А вот новый подход в новых условиях вполне возможен, тем более США предлагают новый формат. И включить туда Китай, Украину. Казахстан готов включиться", - добавил Кошкин для радио Sputnik.

По мнению Кошкина, предложение Назарбаева - это то, о чем мечтает человечество.

"Я думаю, что эта инициатива заслуживает внимания, но ее быструю реализацию, тем более в старой форме ДРСМД, весьма затруднительно представить", - заключил он.




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