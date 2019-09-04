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Эксперт: совместные учения помогут обезопасить страны от внешних угроз

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Эксперт и научный сотрудник ИМИ МГИМО МИД Шарбатулло Содиков рассказал, чем будут полезны совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана для обеих стран.

Первый этап совместных учений Узбекистана и Таджикистана пройдет на полигоне "Гурумсарой" в Наманганской области. В течение пяти дней около 200 военных из Таджикистана и представители оборонных ведомств Узбекистана проведут совместные занятия.

В учениях примут участие военнослужащие из России, Казахстана, Китая, Пакистана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

По мнению эксперта, сотрудничество между двумя государствами, как военное, так политическое поможет обезопасить страны от внешних угроз.

Узбекские военнослужащие на учениях в Таджикистане
Пресс-служба Минобороны Узбекистана
Узбекские и таджикские военные уничтожат "террористов" в Намангане
Совместные учения в первую очередь являются подготовкой и разработкой плана действий при реальной военной конфронтации, разъяснил Содиков для Sputnik Узбекистан.

Отсутствие взаимной договоренности могут привести к нежелательному исходу и такие примеры уже случались со странами Центральной Азии. После таких учений внезапная террористическая угроза перестанет быть проблемой только одной страны, и благодаря разработанному плану действий удастся избежать жертв и оперативно спаравиться с проблемой.




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