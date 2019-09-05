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© Институт повышения квалификации государственных и муниципальных служащих

Эколог о вырубке деревьев: надо наказывать прямо на месте

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Заслуженный эколог РФ, президент Международной сети кафедр ЮНЕСКО "Передача технологий для устойчивого развития" Андрей Пешков рассказал, как бороться с незаконными вырубками деревьев в Узбекистане.

Эксперт отметил, что международные организации не так сильно обеспокоены состоянием городской среды. Обычно этим должны заниматься муниципалитеты. К примеру, в Европе есть ряд ландшафтных конвенций, которые достаточно регулируют хозяйственную деятельность. И такой опыт может быть очень полезен для Узбекистана, однако важно, чтобы страна была готова к введению подобных нормативно-правовых основ по сохранению городской среды и ландшафтов.

В Азиатских странах, в том числе и в Узбекистане, должен действовать четкий контроль.Тогда вопрос будет решаться экономически. К примеру, конфискуется имущество, которое имеет отношение к лесорубу или к объекту. Этот контроль обязан быть жестким и независимым, с обязательным участием государства.

"Наказывать прямо на месте совершения преступления. Это должна быть не судебная процедура, а процессуальная система общения с нарушителем", - сказал Пешков в диалоге со Sputnik Узбекистан.

В данном процессе также очень важен и общественный контроль. 




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