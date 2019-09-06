15:34 06 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
© Sputnik / Владимир Астапкович

Захарова: международный терроризм родился из экспериментов либерального миропорядка

Радио
Получить короткую ссылку
4 0 0

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала западных партнеров прекратить искажать исторические факты.

Мария Захарова призвала призывает западных партнеров прекратить искажать исторические факты и отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы.

В этом вопросе необходимо руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно.

Анатолий Выборный
© Sputnik / Александр Натрускин
Выборный: необходимо остановить любую пропаганду терроризма в интернете
Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

"В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - отметила Захарова для радио Sputnik.




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
Парк Навруз в Ташкенте, павильон Самарканда
ВДНХ по-ташкентски, или Весь Узбекистан в одном парке — видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054