Захарова: международный терроризм родился из экспериментов либерального миропорядка

Мария Захарова призвала призывает западных партнеров прекратить искажать исторические факты и отказаться от курса на подрыв существующей международно-правовой системы.

В этом вопросе необходимо руководствоваться в своих оценках международным правом, в котором итоги Второй мировой войны закреплены однозначно.

Мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны прошли в Польше 1 сентября. На них Польша не пригласила делегацию России, позвав своих нынешних союзников по НАТО, ЕС, в том числе Германию, а также страны Восточного партнерства.

"В наших общих интересах максимально деполитизировать дискуссии на темы из нашего недавнего исторического прошлого и перевести их в русло профессионального диалога ученых-историков", - отметила Захарова для радио Sputnik.