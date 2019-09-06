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Заместитель главкома ВВС РФ по вопросам объединения системы ПВО СНГ, генерал-лейтенант Айтеч Магомедович Бижев.
© Sputnik / Владимир Федоренко

Бижев об учениях на полигоне "Ашулук": военные работали в сложнейших условиях

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Генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев рассказал, какие задачи стояли перед странами-участницами испытаний объединенной системы ПВО стран СНГ, в частности, перед военными Узбекистана.

Пятого сентября на полигоне "Ашулук" в Астраханской области прошел финальный этап учений войск противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое содружество-2019". В них приняли участие военные России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении.

"Перед странами-участницами стояла задача под единым управлением противостоять современным средствам воздушно-космического нападения, — рассказал генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев. — Расчеты ПВО отрабатывали взаимодействие всех видов комплексов С-300, С-400, С-125".

Военнослужащие работали в сложнейших условиях, рассказал Бижев.

"Была создана ситуация, которая может сложиться на театрах военных действий в границах Российской Федерации", — отметил генерал-лейтенант запаса.

По его словам, все расчеты ПВО справились с поставленными задачами.

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Теги:
Таджикистан, ПВО, учения, Узбекистан



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