Бижев об учениях на полигоне "Ашулук": военные работали в сложнейших условиях

Пятого сентября на полигоне "Ашулук" в Астраханской области прошел финальный этап учений войск противовоздушной обороны стран СНГ "Боевое содружество-2019". В них приняли участие военные России, Беларуси, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Армении.
"Перед странами-участницами стояла задача под единым управлением противостоять современным средствам воздушно-космического нападения, — рассказал генерал-лейтенант запаса Айтеч Бижев. — Расчеты ПВО отрабатывали взаимодействие всех видов комплексов С-300, С-400, С-125".
Военнослужащие работали в сложнейших условиях, рассказал Бижев.
"Была создана ситуация, которая может сложиться на театрах военных действий в границах Российской Федерации", — отметил генерал-лейтенант запаса.
По его словам, все расчеты ПВО справились с поставленными задачами.
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