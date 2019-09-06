В Узбекистане сняли фильм о приключениях Аладдина

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Американский режиссер снял короткометражный фильм о приключениях Аладдина в Узбекистане, сообщает Госкомтуризма.
В конце августа американец Дэвин Грэм провел съемки нового короткометражного фильма "Аладдин" в музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве.
Декорациями киноленты стали уникальные исторические памятники Хивы и Бухары, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Фильм снят в историческом жанре, а его сюжет посвящен новым приключениям героя восточных сказок. В роли главного героя фильма - актер Кален Чан, известный участием во многих проектах. Премьера картины ожидается совсем скоро.
Подобные проекты позволят дальнейшей популяризации туристического потенциала Узбекистана в США и других зарубежных странах.