В Узбекистане сняли фильм о приключениях Аладдина

Декорациями киноленты стали уникальные исторические памятники Хивы и Бухары, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Американский режиссер снял короткометражный фильм о приключениях Аладдина в Узбекистане, сообщает Госкомтуризма.

© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма "Аладдин" в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве

В конце августа американец Дэвин Грэм провел съемки нового короткометражного фильма "Аладдин" в музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве.

Декорациями киноленты стали уникальные исторические памятники Хивы и Бухары, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма "Аладдин" в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве

Фильм снят в историческом жанре, а его сюжет посвящен новым приключениям героя восточных сказок. В роли главного героя фильма - актер Кален Чан, известный участием во многих проектах. Премьера картины ожидается совсем скоро.

Отмечается, что съемки организованы по инициативе Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма. Отметим, показ фильма планируется на канале devinsupertramp и на YouTube.

Подобные проекты позволят дальнейшей популяризации туристического потенциала Узбекистана в США и других зарубежных странах.