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Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма Аладдин в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве

В Узбекистане сняли фильм о приключениях Аладдина

© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
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Декорациями киноленты стали уникальные исторические памятники Хивы и Бухары, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Американский режиссер снял короткометражный фильм о приключениях Аладдина в Узбекистане, сообщает Госкомтуризма.

Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма Аладдин в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве
© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма "Аладдин" в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве

В конце августа американец Дэвин Грэм провел съемки нового короткометражного фильма "Аладдин" в музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве. 

Декорациями киноленты стали уникальные исторические памятники Хивы и Бухары, которые включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма Аладдин в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве
© Государственный комитет Республики Узбекистан по развитию туризма
Дэвин Грэм провел съемки нового корокометражного фильма "Аладдин" в Государственном музее-заповеднике Ичан-Кала в Хиве

Фильм снят в историческом жанре, а его сюжет посвящен новым приключениям героя восточных сказок. В роли главного героя фильма - актер Кален Чан, известный участием во многих проектах. Премьера картины ожидается совсем скоро.

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Отмечается, что съемки организованы по инициативе Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма. Отметим, показ фильма планируется на канале devinsupertramp и на YouTube.

Подобные проекты позволят дальнейшей популяризации туристического потенциала Узбекистана в США и других зарубежных странах.

Теги:
киноиндустрия, кинорежиссер, кинокритик, Кино, Узбекфильм, фильмы, фильм



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