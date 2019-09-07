Носить легинсы можно как угодно, а писать – только с одной буквой “Г”. Готовить цукини – по любому рецепту, кроме тех, в котором это слово написано через две “К”. Аплодировать лучше через одну букву “П”, а если и быть масоном, то только c одной “С”.
Реализацией проекта по созданию искусственного водоема займется организация "УзГИП", которая является старейшей по ирригационному, мелиоративному и водохозяйственному строительству. Стоимость проекта составляет почти $35 млн.
Россия и Украина в конце лета начали работу по вопросу одновременного освобождения осужденных и задержанных лиц.
"Узбекнефтегазинспекция" сообщила о новых случаях хищения природного и сжиженного газа в регионах страны. Контролирующие органы не досчитались в общей сложности свыше двух миллионов кубометров углеводородного топлива.