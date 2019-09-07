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Стела, фурор, блогер и цукини. Почему мы так хотим удвоить согласные в них?

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Тема:
Подкасты РИА (166)
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Носить легинсы можно как угодно, а писать – только с одной буквой “Г”. Готовить цукини – по любому рецепту, кроме тех, в котором это слово написано через две “К”. Аплодировать лучше через одну букву “П”, а если и быть масоном, то только c одной “С”.

Слушайте подкасты РИА Новости и говорите правильно!

Тема:
Подкасты РИА (166)



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