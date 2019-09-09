Эксперт рассказала, почему нам стоит отдыхать от соцсетей

Специалист по внешним коммуникациям одного из мобильных операторов КР Марина Ким объяснила, что такое интернет-детокс и как сделать свою работу более эффективной.

В беседе на радио Sputnik Кыргызстан Марина Ким отметила, что в последнее время программы интернет-детокса стали модной платной услугой, однако можно и самостоятельно избавить себя от лишнего пребывания в Сети.

"Нужно давать себе отдохнуть от Интернета. Можно удалить приложения, которые постоянно присылают уведомления. Не пользоваться любимыми приложениями в течение двух-трех дней вполне достаточно, чтобы очистить голову от мусора", — советует Ким.

Эксперт отмечает, что это еще и момент самодисциплины, ведь когда горят рабочие сроки, нам особенно хочется "залипнуть" в чужой жизни и уйти в другую реальность. Поэтому во время работы иногда следует отключать Интернет и на смартфоне, и на ноутбуке, чтобы вовремя выполнить работу.

Она добавила, что со временем перенасыщение информацией, возможно, даст обратный эффект и люди станут уделять больше времени прямым разговорам и личным встречам.