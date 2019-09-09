Вышинский: если бы Порошенко остался у власти, я бы остался в тюрьме

Кирилл Вышинский рассказал, кто больше всего помог в его освобождении.

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после 16 месяцев заключения был освобожден под обязательство и прибыл в Москву. Коллеги встретили журналиста аплодисментами и подарили майку с его же цитатой.

Обмен между заключенными Украины и России состоялся в субботу, 7 сентября. В результате 35 человек с каждой стороны вернулись на родину. Спецбортом из Киева прибыл и журналист Кирилл Вышинский.

В понедельник, 9 сентября, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция Вышинского. Перед началом мероприятия журналиста встречали его коллеги, которые больше года добивались освобождения Кирилла.

Свою пресс-конференцию Вышинский начал со слов благодарности тем, кто приложил огромные усилия для его освобождения.

В первую очередь это корпоративное сообщество журналистов как российских, так и зарубежных, а также международные организации.

"Спасибо огромное, естественно, Министерству иностранных дел РФ, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Вышинский.

По словам журналиста, бессмысленно скрывать, что данная история является политической и его освобождение - результат политических усилий. Вышинский заявил, что если бы Петр Порошенко выиграл выборы на Украине, то его бы точно не освободили.