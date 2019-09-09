15:04 09 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
© Sputnik / Владимир Песня

Вышинский: если бы Порошенко остался у власти, я бы остался в тюрьме

Радио
Получить короткую ссылку
14 0 0

Кирилл Вышинский рассказал, кто больше всего помог в его освобождении.

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после 16 месяцев заключения был освобожден под обязательство и прибыл в Москву. Коллеги встретили журналиста аплодисментами и подарили майку с его же цитатой.
Обмен между заключенными Украины и России состоялся в субботу, 7 сентября. В результате 35 человек с каждой стороны вернулись на родину. Спецбортом из Киева прибыл и журналист Кирилл Вышинский.

Кирилла Вышинского встретили в МИА Россия сегодня
Sputnik
Спасибо, что ждали: коллеги встретили Кирилла Вышинского в Москве
В понедельник, 9 сентября, в МИА "Россия сегодня" состоялась пресс-конференция Вышинского. Перед началом мероприятия журналиста встречали его коллеги, которые больше года добивались освобождения Кирилла.

Свою пресс-конференцию Вышинский начал со слов благодарности тем, кто приложил огромные усилия для его освобождения. 

В первую очередь это корпоративное сообщество журналистов как российских, так и зарубежных, а также международные организации.

"Спасибо огромное, естественно, Министерству иностранных дел РФ, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Вышинский.

По словам журналиста, бессмысленно скрывать, что данная история является политической и его освобождение - результат политических усилий. Вышинский заявил, что если бы Петр Порошенко выиграл выборы на Украине, то его бы точно не освободили. 




Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Новости
Все новости
Все новости

Мультимедиа
Хабиб Нурмагомедов против Дастина Пуарье
Нурмагомедов "задушил" Пуарье - лучшие фото поединка
Кирилла Вышинского встретили в МИА Россия сегодня
Спасибо, что ждали: коллеги встретили Кирилла Вышинского в Москве
Топ-10 стран, с которыми торгует Кыргызстан: как изменился рейтинг за 6 лет
Товарооборот Узбекистана и Кыргызстана за 6 лет: динамика

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054