Вышинский: если бы Порошенко остался у власти, я бы остался в тюрьме

Руководитель "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский после 16 месяцев заключения был освобожден под обязательство и прибыл в Москву. Коллеги встретили журналиста аплодисментами и подарили майку с его же цитатой.
Обмен между заключенными Украины и России состоялся в субботу, 7 сентября. В результате 35 человек с каждой стороны вернулись на родину. Спецбортом из Киева прибыл и журналист Кирилл Вышинский.
Свою пресс-конференцию Вышинский начал со слов благодарности тем, кто приложил огромные усилия для его освобождения.
В первую очередь это корпоративное сообщество журналистов как российских, так и зарубежных, а также международные организации.
"Спасибо огромное, естественно, Министерству иностранных дел РФ, политическому руководству страны и лично Владимиру Владимировичу Путину", - сказал Вышинский.
По словам журналиста, бессмысленно скрывать, что данная история является политической и его освобождение - результат политических усилий. Вышинский заявил, что если бы Петр Порошенко выиграл выборы на Украине, то его бы точно не освободили.