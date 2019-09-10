Козлов: мир на Украине далеко, но лед тронулся

Политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института Управления – филиала РАНХиГС при Президенте РФ Сергей Козлов отметил, что для лидеров России и Украины сейчас важно найти выход из того тупика, в который отношения между странами зашли при Петре Порошенко.

Российский лидер Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на Украине. В частности, политики позитивно оценили гуманитарную акцию по одновременному освобождению осужденных и задержанных россиян и украинцев по формату "35 на 35". За день до этого Путин поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Они также обговорили состоявшееся одновременное освобождение заключенных и проблему урегулирования внутриукраинского конфликта.

"Да, мир на Украине достаточно далеко, но говорить о том, что лед тронулся, все-таки можно. Все три президента — и французский, и российский, и украинский — заинтересованы в том, чтобы ситуация каким-то образом менялась", — отметил политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik.

По его мнению, Макрон желает повысить свою роль в качестве посредника между Россией и Украиной, а также усилить роль Франции в решении общеевропейских проблем.

Козлов подчеркнул: президентам России и Украины необходимо выйти из тупика, в который отношения между странами зашли во время президентства Петра Порошенко.

"Поэтому обмен "35 на 35" является очень важным символическим маркером, говорящим о том, что дальнейшие шаги будут сделаны, и стороны крайне заинтересованы в том, чтобы идти навстречу друг другу", — сказал Сергей Козлов.

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