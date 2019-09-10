Глава Минтруда: в Казахстане ужесточат выдачу квот на работу иностранцам

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Биржан Нурымбетов рассказал, на каких должностях могут запретить работать иностранцам.

В Казахстане предлагают ужесточить выдачу квот на привлечение иностранных работников.

Сейчас объем квоты для привлечения иностранной рабочей силы составляет 47 тысяч человек. В Казахстане работают 21 300 зарубежных специалистов.

Из них 20% - граждане Китая, 11% - Узбекистана и по 8% - на работники из Индии и Великобритании.

Нурымбетов заявил, что потребность в высококвалифицированных специалистах есть. Уже более 25 лет в Казахстан приезжают иностранные кадры, однако пора иметь таких специалистов у себя.

"В целом, по вопросам привлечения иностранной рабочей силы мы планируем ужесточить требования. Мы предлагаем вообще не выдавать разрешения по четвертой категории по рабочим специалистам (квалифицированные рабочие). В любой области найдутся специалисты, которые могут занять эти ниши. Мы хотим установить требования по казахстанскому содержанию", - рассказал Sputnik Казахстан глава Минтруда.

Всего по правилам существуют четыре категории. Это руководители и их заместители; руководители структурных подразделений; специалисты. И четвертая категория - это квалифицированные рабочие.

Также министр сообщил, что в Минтруда намерены предложить ежегодные проверки в компаниях, которые привлекают иностранную рабочую силу.